«Закаляемся»: Плющенко с восьмилетним сыном от Рудковской позировал в ледяной купели

Фигурист рассказал, что такая традиция у него в семья – еженедельная.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко – многодетный отец. У него трое сыновей, самому младшему из которых, малышу Арсению, — три месяца. В браке с Яной Рудковской спортсмен воспитывает также восьмилетнего Сашу, который пошел по его стопам и стал фигуристом. Кроме того, от первой жены Марии Ермак у фигуриста есть 14-летний сын Егор.

У звездного спортивного семейства есть воскресная традиция, о которой поведал Плющенко-старший.

«Мы ходим в русскую баню с Саней и со старшими мальчиками и закаляемся», — рассказал олимпийский чемпион.

Яна Рудковская сняла на видео, как муж с сыном Сашей сидят в ледяной купели. Гном Гномыч, как ласково называют мальчика родители, рассказывает, что он в бочке – первый раз, и пока нырять, как папа, с головой не планирует.

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