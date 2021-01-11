Не родила: Топурия без макияжа позировала на селфи с большим животиком

Солистка группы «А’Студио», 34-летняя Кети Топурия пребывает в счастливом ожидании малыша. Девушка готовится стать мамой второй раз, отцом ребенка является ее супруг, бизнесмен Лев Деньгов. Свадьбу, а, точнее, регистрацию брака, пара провела в ноябре, постаравшись обойтись без шумихи и суеты. Как подчеркивала сама звезда, пышное торжество обязательно будет, но позже.

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А пока эстрадная дива наслаждается своим «интересным» положением. Она запечатлела себя с огромным животом на селфи. Топурия позировала без макияжа на черно-белом снимке, и поклонники убедились, что девушка еще не родила. Ведь личную жизнь Топурия тщательно скрывает, и о второй беременности фанаты узнали относительно недавно.

Когда именно в семье ждут пополнения, рассекретила пятилетняя дочка Топурии, Оливия Гейхман. Девочка в середине декабря рассказывала подписчикам в Сети, что «у мамы через месяц родится ребеночек». Поэтому счастливое событие должно произойти со дня на день.

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