«Под 2 миллиона евро»: Ягудин похвастался домом во Франции и озвучил свои заработки

По словам фигуриста, он с юных лет получал отличные гонорары.

Алексей Ягудин признался блогеру Надежде Стрелец, что богат и имеет роскошный дом во Франции. Также олимпийский чемпион озвучил некоторые свои заработки.

По его словам, он с 18 лет получал великолепные гонорары за свои спортивные достижения. За каждый выигрыш на спортивных турнирах ему платили 30 тысяч долларов. За Чемпионат мира давали 50 тысяч долларов, за Гран-при — 30 тысяч долларов, финал Гран-при — 50 тысяч.

Иногда, признается Алексей, он в юности зарабатывал даже больше, чем сейчас. Ягудин не скрывает, что имеет недвижимость за границей, а его дом во Франции стоит целое состояние.

«Если быть пессимистом, то можно оценить его себестоимость в 600 тысяч евро, а если оптимистом — то под 2 миллиона евро, что тоже будет корректно», — сказал он.

Ранее мы писали о доме Кристины Асмус, который оставил ей Гарик Харламов. Он имеет 4 этажа, стоит на Рублевке и окружен 8 сотками земельных угодий.

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