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«Все мысли только об одном»: невестка Валерии рассказала о своем материнстве

Лиана Шульгина первого января подарила мужу дочку Селин.

«Все мысли только об одном»: невестка Валерии рассказала о своем материнстве
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, в первый день нового года впервые стал отцом. Его жена Лиана подарила ему доченьку, которую назвали необычным именем Селин. Валерия позже призналась, что чувствует себя счастливейшей бабушкой на свете.

Скоро крошке Селин исполнился две недельки от роду. Сейчас мама с малышкой наслаждаются общением друг с другом, и Лиана Шульгина делится с подписчиками микроблога новостями из своей новой, материнской жизни. Она поведала читателям, каково это.

«Какой же кайф быть мамой. Словами не передать, одни эмоции. Все мысли только об одном», — рассказала невестка Валерии.

Лиана Шульгина
Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

У внучки Валерии уже отпала пуповина. Об этом радостно сообщил молодой отец, который сейчас находится на отдыхе в Сочи. Арсений долго думал, лететь ли ему одному на курорт, но жена настояла на том, что ему необходимо развеяться.

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