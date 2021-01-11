«Все мысли только об одном»: невестка Валерии рассказала о своем материнстве

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, в первый день нового года впервые стал отцом. Его жена Лиана подарила ему доченьку, которую назвали необычным именем Селин. Валерия позже призналась, что чувствует себя счастливейшей бабушкой на свете.

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Скоро крошке Селин исполнился две недельки от роду. Сейчас мама с малышкой наслаждаются общением друг с другом, и Лиана Шульгина делится с подписчиками микроблога новостями из своей новой, материнской жизни. Она поведала читателям, каково это.

«Какой же кайф быть мамой. Словами не передать, одни эмоции. Все мысли только об одном», — рассказала невестка Валерии.

У внучки Валерии уже отпала пуповина. Об этом радостно сообщил молодой отец, который сейчас находится на отдыхе в Сочи. Арсений долго думал, лететь ли ему одному на курорт, но жена настояла на том, что ему необходимо развеяться.

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