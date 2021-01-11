«Решили впасть в детство»: Орбакайте в Майами позировала на фоне огромного плюшевого медведя

49-летняя Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой встретили Новый год под пальмами. Праздновать наступление 2021-го старшая дочь Пугачевой решила в Майами. Все каникулы семейство проводит на пляже, а также встречается с друзьями и коллегами.

Например, накануне Орбакайте запечатлелась с Филиппом Киркоровым, который прибыл в Америку с детьми на отдых.

На сей раз Орбакайте повстречала коллегу из Ижевска. Девушка поспешила запечатлеться с ним на видео и рассказать, как у нее дела. Вместе с напарником они нашли удобное место около… огромного плюшевого медведя!

«Встретились с Боренькой и решили далеко не откладывать и сразу впасть в детство!», — посмеялась Орбакайте, показывая неожиданный фон.

Кристина Орбакайте поведала о творческих планах на новый год и выразила надежду, что они осуществятся.

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