«Моя первая машина из салона»: сестра Жанны Фриске похвасталась новым внедорожником

Новый год – самое время для подарков близким и себе. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья порадовала себя новеньким автомобилем. Девушка рассказала в микроблоге, что впервые купила себе «железного коня» из салона.

«Моя первая машина из салона! Я безумно счастлива!», — порадовалась Наталья.

Сестра Фриске призналась, что каждой своей машине она дает имена, потому что очень трепетно и с любовью относится к вещам.

«Сейчас у меня будет маленькая вишенка. Она, конечно, не маленькая, но она очень классная, яркая и прям вообще! Я очень-очень довольна и очень счастлива!», — поделилась Наталья.

Из автосалона Фриске выехала за рулем вишневого автомобиля марки Chery. Подписчики поспешили порадоваться вместе с девушкой и поздравили ее с новым приобретением.

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