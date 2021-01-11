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«Отпала пуповина!»: отдыхающий в Сочи сын Валерии сообщил, как растет и развивается его новорожденная дочь

22-летний Арсений Шульгин стал отцом в первый день нового года.

«Отпала пуповина!»: отдыхающий в Сочи сын Валерии сообщил, как растет и развивается его новорожденная дочь
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Внучке певицы Валерии, малышке Селин почти две недели от роду. Кроха появилась на свет у Лианы и Арсения Шульгиных 1 января, о чем сообщила счастливая новоиспеченная бабушка.

Сейчас мама с малышкой дома, активно привыкают друг к другу, пока папа на несколько дней улетел в Сочи. Несмотря на расстояние, Арсений Шульгин каждый день на связи с любимыми женой и дочкой и старается быть в курсе всех тонкостей развития младенца.

«У нас отпала пуповина!», — узнал Шульгин, общаясь по видеосвязи с женой, которая рассказала, как это произошло.

 

«Растем каждый день», — радуется молодой отец. И стремится поскорее воссоединиться с семьей. Новогодние каникулы подошли к концу, и Арсений тоже завершил свой отдых и уже скоро будет дома.

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