«Отпала пуповина!»: отдыхающий в Сочи сын Валерии сообщил, как растет и развивается его новорожденная дочь

Внучке певицы Валерии, малышке Селин почти две недели от роду. Кроха появилась на свет у Лианы и Арсения Шульгиных 1 января, о чем сообщила счастливая новоиспеченная бабушка.
Сейчас мама с малышкой дома, активно привыкают друг к другу, пока папа на несколько дней улетел в Сочи. Несмотря на расстояние, Арсений Шульгин каждый день на связи с любимыми женой и дочкой и старается быть в курсе всех тонкостей развития младенца.
«У нас отпала пуповина!», — узнал Шульгин, общаясь по видеосвязи с женой, которая рассказала, как это произошло.
«Растем каждый день», — радуется молодой отец. И стремится поскорее воссоединиться с семьей. Новогодние каникулы подошли к концу, и Арсений тоже завершил свой отдых и уже скоро будет дома.