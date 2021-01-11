«Все как у мамы»: Костенко показала первый макияж двухлетней дочки

Анастасия Костенко – мама двоих детей от Дмитрия Тарасова. Старшей дочке Милане – уже 2 годика. И девочка уже вовсю развивает свой талант визажиста – норовит накрасить не только себя, но и всех кукол и даже папу.

Мама не стала препятствовать увлечению дочки, потому что помнит, что в детстве делала точно так же.

«Все, как у мамы», — констатирует Костенко. И рассказывает про свои проделки: «Я натягивала на себя самую красивую одежду, на мой взгляд, из гардероба мамы. Красовалась перед зеркалом в ее красивых и изящных лодочках и беспощадно наносила на лицо тени и выходя за контур губ, красила от души губы».

Поэтому чтобы не «страдала» мамина косметика, родители приобрели старшей дочке детский набор.

«Я выбрала позицию поддерживать детские хотелки, но в меру. Дома иногда можно, почему бы и нет? Главное предварительно убедиться, что состав не нанесет урон детской бархатной коже», — подметили модель.

Костенко показала, как дочка уже воспользовалась своей косметикой. Она запечатлела Милану с макияжем глаз и губ.

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