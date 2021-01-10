«Моменты полной радости»: Настя Каменских сверкнула крутыми бедрами в канареечном бикини

Вокалистка демонстрирует роскошное тело во время отдыха на Мальдивах.

Певица Анастасия Каменских и ее муж Алексей Потапенко, известный широкой публике под псевдонимом «Потап», в канун Рождества прилетели на Мальдивы.

Судя по обилию горячих снимков Насти Каменских в Instagram с экзотических островов, супруг не отказывает ей в любезности постоянно ее фотографировать. Очевидно, что он и сам получает удовольствие, запечатлевая такую красоту.

Анастасия Каменских усердно работала над собой и своим телом, так что теперь имеет полное право демонстрировать его. Мальдивы к этому располагают. Эффектная брюнетка показывает поклонникам все свои прелести.

На этот раз дива поделилась целой галереей фото в бикини канареечного цвета, снимки были сделаны во время прогулки по берегу океана. Анастасия показала, как выглядит спереди и сзади.

«Моменты полной радости, расслабления и свободы», — подписала Каменских горячие кадры.

Ярко-желтый купальник идеально сидит на красотке и подчеркивает достоинства ее фигуры, что и отметили поклонники Анастасии Каменских.

«Какое яркое фото», «Бежишь навстречу приключениям», «Так хочется лета», «Королева красоты», — делают комплименты певице ее фанаты.

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