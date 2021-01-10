«С мужем»: Лиза Арзамасова показала, как тает в объятиях Ильи Авербуха

Звезда серила «Папины дочки» Лиза Арзамасова и прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух несколько месяцев назад рассекретили свой роман, но между тем не спешили делиться совместными снимками с общественностью.

Даже рассказав о тайной свадьбе, пара, не в пример многим влюбленным, была далека от мысли спамить сладкими фото в Instagram. А потому каждый совместный кадр Арзамасовой и Авербуха имеет для их поклонников особую ценность.

Несколько минут назад Лиза поделилась трогательным фото, на котором запечатлена вместе с супругом. Актриса выглядит при этом очень умиротворенной и счастливой. Она буквально тает от нежности к Илье Авербуху. Очевидно, что аналогичные чувства к молодой жене испытывает и фигурист.

«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — подписала кадр Лиза Арзамасова.

Напомним, накануне актриса признавалась, что все еще находится под впечатлением от недавних перемен в своей жизни.

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Она чувствует себя самой счастливой и переживает сейчас состояние, близкое к эйфории.

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