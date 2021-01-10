Папина копия: 53-летний Дмитрий Быков впервые показал грудного сына

Известный писатель и журналист вновь стал отцом в октябре прошлого года.

30 октября писатель Дмитрий Быков сообщил поклонникам, что у него родился сын. Счастливый отец опубликовал в Instagram совместное фото с молодой, третьей по счету, супругой, переводчицей Екатериной Кевхишвили, которая подарила ему наследника. На протяжении двух с лишним месяцев Дмитрий Быков ничего не рассказывал о сыне и не показывал малыша.

Только сейчас он решил, что пришло время представить наследника поклонникам. Дмитрий Быков поделился совместным фото с сыном, которое было сделано в новогоднюю ночь.

Журналист взял мальчика с собой на работу и вместе с ним вел эфир на радио.

«У Шервуда был первый эфир в Новогоднюю ночь!» — подписал чудесный кадр с сыном на руках Дмитрий Быков.

Аудитория писателя пришла в восторг, увидев очаровательного малыша. Поклонники сошлись во мнении: мальчик – копия своего известного папы.

«Какой уже взрослый человечище, на работу ходит с папой», «Красавчики! Очень похожи — щечки по плечам», «Сын — копия папы! Счастья и здоровья малышу и его родителям», «Вы молодец! Поздравляю! Малыш весь в папу!» — высказываются в Сети.

Смотрите также