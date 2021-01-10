«Никого не учу жить»: Юлия Снигирь предстала в антигламурном образе

Актриса и модель, 37-летняя Юлия Снигирь настолько уверена в себе и своей красоте, что никогда не стесняется демонстрировать фото, на которых запечатлена не при параде. Артистка довольно часто позволяет показываться без макияжа, укладки и в самой простой одежде.

На этот раз Юлия Снигирь поделилась в Instagram снимком, на котором позирует с взъерошенной головой, в обычной белой футболке и кардигане цвета кофе с закатанными рукавами. Правда, при этом актриса не забыла нанести легкий макияж.

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Под фото Юлия Снигирь поделилась с поклонниками своими наблюдениями. Актриса заметила, что в жизни так часто бывает, что люди расстраиваются из-за какой-то вещи, после чего сразу же следует событие, показывающее, что случившееся ранее было сущим пустяком.

«Жизнь тут же напоминает о том, что на свете есть вещи поважнее. Замечали? Никого не учу жить — просто желаю всем здоровья и мира», — написала в Instagram актриса.

Подписчики Юлии Снигирь дали утвердительный ответ на вопрос звезды и признались, что восхищены тем, как она прекрасно выглядит.

«Ух, какая вы тут», «Вы здесь очень шкодная, круто», «Ну, как же вы потрясающе выглядите», «А кофта-то огонь», — высказываются поклонники актрисы.

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