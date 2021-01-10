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«Может откусить палец»: Регина Тодоренко подвергла риску маленького сына на Бали

Звезда познакомила Майкла с опасными рептилиями.

«Может откусить палец»: Регина Тодоренко подвергла риску маленького сына на Бали
Регина Тодоренко с сыном Майклом. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом уже почти месяц отдыхают на Бали.

Пара с малышом проводит время не только на пляже или вилле. Среди развлечений – поход в зоопарк. Здесь двухлетний сын Регины и Влада впервые увидел экзотических животных. Двухлетний мальчик узнал, как выглядят фламинго, поиграл с лемурами, увидел слонов, попугаев и рептилий.

Огромное впечатление на Майкла произвели игуаны. Малыш даже выразил желание подергать их за хвост. Звездная мама подвела наследника довольно близко к рептилиям, но внимательно следила за тем, чтобы Майкл их не касался ручками, опасаясь реакции животных.

Регина Тодоренко с сыном Майклом
Регина Тодоренко сводила сына в зоопарк на Бали. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

«Приходится говорить горькую правду маленькому человечку о том, что эта привлекательная рептилия может откусить палец», — поделилась Регина Тодоренко в Instagram.

Правда, угрозы не подействовали на маленького Майкла. Желание погладить игуану оказалось сильнее страха лишиться пальца. Так что, Регине пришлось отвести сына на безопасное расстояние от ящерицы.

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