«Ко мне вернулась эта фотография»: Алена Апина показала себя в подростковом возрасте

Популярной в конце прошлого века певице Алене Апиной в этом году исполнится 57 лет. Экс-солистка группы «Комбинация», судя по всему, ностальгирует по тем временам, когда она была еще обычной саратовской школьницей.

В Instagram звезда 90-х годов разместила свой снимок, на котором была запечатлена еще до прихода в поп-коллектив. Алена Апина рассказала, что потерянное когда-то фото ей вернули бывшие однокурсники во время недавней встречи.

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Певица утверждает, что на снимке ей всего пятнадцать лет.

«Вчера устроили встречу однокурсников, и ко мне вернулась эта фотография. Как вам?» — поинтересовалась Алена Апина у своей аудитории.

Подписчики осыпали певицу комплиментами, сравнив ее с красавицей-актрисой Евгенией Симоновой, сыгравшей принцессу в культовом советском фильме «Обыкновенное чудо».

«Нежная красота», «Красивая девушка», «Лапочка! Как принцесса из «Обыкновенного чуда», «Прекрасно! Вам можно было сниматься в фильме «Морозко» в роли Настеньки!», «Не узнал. Подумал, Евгения Симонова в молодости», — высказываются в Сети.

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