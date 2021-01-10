«Я как оголенный провод»: Саша Черно паникует из-за болезни сына

Пара бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян в конце декабря отметили вторую годовщину своей свадьбы, а тридцатого января в семье грядет новый праздник – шесть месяцев исполнится сыну Саши и Иосифа Стефану.

Молодые родители очень надеются, что к своему маленькому дню рождения их наследник уже поправится. Пока же они невероятно переживают из-за его состояния. Пятимесячный Стефан сильно простудился, у малыша высокая температура, его мучают кашель и насморк.

«Не люблю, когда болеет Стефанчик. Я сразу как оголенный провод. Тем, у кого нет детишек, никогда не понять, какого труда стоит отсосать ребенку сопли, и какая это сразу истерика», — поделилась Саша Черно в Instagram.

Молодая мама призналась, что их семья соскучилась по привычному ритму жизни. Она ждет того момента, когда Стефанчик сможет продолжать посещать уроки плавания. Мечтает же Саша Черно о том, чтобы вместе с мужем и сыном улететь в теплые края, где меньше риск заразиться.

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