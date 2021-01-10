«Все нормально»: Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выписки из клиники

86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили накануне был выписан из клиники, где проходил лечение от коронавируса. В больницу Олег Валерианович был доставлен второго января вместе со своей супругой Галиной Мшанской, женщина тоже заразилась ковидом.
По словам Олега Басилашвили, врачи отпустили его домой, поскольку состояние здоровья перестало вызывать у них опасения.
«Все нормально у меня», — поделился народный артист в беседе с изданием «Комсомольская правда».
От более детального рассказа о своем состоянии Олег Басилашвили отказался.
Напомним, ранее дочь Олега Валериановича сообщала, что врачи приняли решение пометить актера под свое наблюдение в силу его почтенного возраста и наличия ряда хронических заболеваний.
Госпитализация нужна была для того, чтобы медики могли оперативно отреагировать на ухудшение состояния Олега Басилашвили. Как только специалисты заметили положительную динамику, они отправили мэтра долечиваться амбулаторно.