«Помню нахального новенького»: Жанна Бадоева публично обратилась к бывшему мужу

Десятого января свой день рождения отмечает Алан Бадоев. Известному клипмейкеру исполнилось сорок лет. В числе тех, кто поздравил мужчину с прекрасной круглой датой, его бывшая жена, ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева. Она опубликовала наполненное восторгами экс-супругом обращение к нему на своей страничке в Instagram.

«В это страшно поверить, но тебе сегодня 40! Страшно, потому что я знаю тебя с 17 лет! Я помню этого нахального новенького в нашей группе в университете! Ты даже тогда был лидером и желал быть лучшим и первым!» — написала Жанна Бадоева.

Звезда добавила, что с тех пор ничего не изменилось. Алан Бадоев все так же стремится быть в числе лучших и это ему удается. Жанна пожелала бывшему супругу здоровья и творческого вдохновения.

Напомним, Алан Бадоев был вторым мужем Жанны Бадоевой. Их семейный союз просуществовал двенадцать лет, в 2012 году супруги расстались. Несколько лет назад телеведущая стала женой бизнесмена по имени Василий. Вместе с третьим мужем и детьми от двух первых браков Жанна Бадоева живет в Италии.

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