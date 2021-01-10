СМИ: с журналиста Сергея Майорова суд взыскал 29 миллионов рублей

Восемь лет назад телеведущий выступил поручителем кинокомпании в одном из банков.

51-летний журналист Сергей Майоров в настоящее время является автором и ведущим программы «Однажды…» на канале НТВ. Несколько лет назад он был телеведущим проектов «Истрии в деталях» на СТС, «Бабье лето», снимал документальные фильмы, появлялся в кино в качестве актера. В 2013 году он выступил поручителем компании «ИВД Кино» и «ИВД ДОК».

Как пишет Telegram-канал Mash, был взят в кредит один миллион долларов под 14 процентов годовых. Но что-то у кинокомпании не пошло, и перед банком образовалась задолженность. Выплачивать ее теперь Майорову.

Долг компания должна была погасить еще в 2016 году. Этого не произошло, Сергея Майорова как поручителя вызвали в суд. В результате разбирательств с телеведущего взыскали 29 миллионов рублей.

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