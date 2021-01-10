«Какая красивая!»: Ирина Ортман в купальнике оттенка цикламена поиграла с водой в сочинском бассейне

В свои 42 года финалистка «Фабрики звезд» остается в отличной форме.

Певицу Ирину Ортман многие запомнили по участию в проекте «Фабрика звезд» в 2003-м году. Удивительно, но по прошествии многих лет девушка только расцвела, ничуть не потеряв своей знаменитой грации.

Напомним, артистка дошла до финала конкурса, а потом долго блистала на отечественной эстраде в составе коллектива «Тутси». Потом она начала сольную карьеру.

В настоящий момент блондинка отдыхает в Сочи, выбрав отель в Имеретинской долине, располагающийся в восьми километрах от Адлера поблизости с Олимпийским парком. На территории курорта римеется открытый подогреваемый бассейн, в котором и запечатлелась Ирина.

Этот кадр поклонники звезды восприняли с восторгом, заметив, что не каждый отважится нырнуть в это время в воду на улице, пусть даже она и теплая. Многие фолловеры восхитились внешностью своей любимицы.

«Какая красивая!», «Крааасооотаааа. Вернее, красота в красоте», «Очень симпатичная девушка, харизма в каждом движении», «Просто поразительно. Почему вы с годами не меняетесь?», «Женственная и стройная, просто идеал красоты», — прокомментировали пост фолловеры.

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