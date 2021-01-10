«Мужчине нужна здоровая женщина»: Казьмина после пластики заговорила об Аршавине и Миро

Как отметила бывшая жена футболиста, пост, который ей посвятила блогер, не вызовет интереса у спортсмена.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина, сделавшая пластическую операцию, в Instagram высказалась в адрес своего экс-супруга и блогера Лены Миро, который посвятила в связи с этим ей пост.

Как пошутила Казьмина, Миро – прекрасный блогер и точно знает, что происходит в жизни людей и бывших пар. Она, как сказала Казьмина, не упускает ничего.

«Лена, хочу поздравить тебя с Рождеством, пожелать всего самого светлого и хорошего. И в данном случае со мной, описанным тобой, к счастью, а может к сожалению, ничего не сделано для привлечения внимания бывшего капитана сборной России. Болезнь и недуг — далеко не лучшие моменты в жизни обратить внимания бывшего супруга. Мужчине нужна здоровая женщина. И это нормально. Поэтому не перебарщивай. В этом случае точно».

Алиса Казьмина

Ранее блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о Казьминой, которая, как она считает, сделала неудачную пластическую операцию, чтобы привлечь внимание бывшего мужа. Как она выразилась, пластику делать можно, но не для того, чтобы «вернуть козлину».

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