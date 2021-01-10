«Ну как же хороша!»: Глюкоза не сдержала эмоций, увидев жену Реввы в радужном купальнике

Анжелика и Александр Ревва, как и Ольга Орлова, Джиган, Оксана Самойлова, Тимати и другие звезды, решили провести рождественские каникулы в Арабских Эмиратах. Сюда звездная семья прилетела в полном составе еще в конце ноября, включая дочек Амели и Алису.

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«Ждем старый Новый год, а там до дня святого Валентина рукой подать», — написала в личном блоге жена комика.

Пара во время отдыха успела насладиться обществом друг друга, общением с друзьями и милыми семейными вечерами. Не забывает Анжелика и про себя любимую, занимаясь в отпуске йогой и устраивая фотосессии в купальниках.

Последний обнародованный в социальных сетях кадр в разноцветном спортивном купальнике произвел неизгладимое впечатление на фолловеров девушки. Ревва смогла доказать, что восхитительно можно выглядеть не только в секси бикини, но и в закрытых экземплярах.

«Русалка!», «Волшебная радуга», «Анжелика, за вами выехала полиция! Вы превысили лимит красоты. Нельзя быть настолько сногсшибательной», «Я вами восхищаюсь! Королева красоты», «Вай, мама, кто это?» — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Не смогла сдержать эмоций и певица Глюкоза. «Ну как же хороша!» — отметилась она в комментариях.

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