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«Последний раз я стояла на коньках лет сорок назад»: 51-летняя Варум без макияжа вышла на каток ВДНХ

Певица с друзьями повеселилась на льду.

«Последний раз я стояла на коньках лет сорок назад»: 51-летняя Варум без макияжа вышла на каток ВДНХ
Анжелика Варум. Фото: Global look press.

Многие звезды предпочли провести новогодние каникулы в жарких странах. Но некоторым оказались милее зимние забавы на Родине. 51-летняя певица Анжелика Варум в дружной компании единомышленников решила покататься на коньках. Как оказалось, впервые за несколько десятилетий.

 

«Московская зима продолжает радовать снегом и морозцем! Не судите строго, последний раз я стояла на коньках лет сорок назад. Спасли роликовые навыки. Восторг, как говорит наш танцевальный лидер, щенячий! Вспомнили молодость!» — подписала звезда.

Варум появилась на катке ВДНХ без макияжа, в обтягивающем комбинезоне. Жена Агутина двигалась на льду вполне уверенно. Даже настолько, что некоторые из подписчиков поспешили заметить:

«Теперь смело можно идти на «Ледниковый период» к Илье Авербуху!», «Молодец Анжелика — так держать», «Ждем в Ледниковом периоде!» — пишут в комментариях.

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