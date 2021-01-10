«Она настоящая?»: Орлова в бикини без пуш-ап засветила роскошную грудь во всей красе

43-летняя Ольга Орлова в настоящий момент отдыхает со своим любимым мужчиной по имени Валерий в Дубае. Ведущая старается хранить в секрете фамилию и род деятельности бойфренда. Известно, что он старше нее на десять лет и живут они вместе гражданским браком.

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Пара выбрала отель на самом берегу Персидского залива, в воды которого можно войти просто спустившись вниз по ступеням. Звезда уже успела похвастаться точеной фигурой в слитном купальнике-бандо, удивив пользователей Сети стройностью и харизмой. Многие фолловеры обратили внимание на ее тонкую талию и длинные ноги.

Но теперь Ольга решила сделать акцент на иное. Примерив мини-бикини без пуш-ап, она обнажила великолепную грудь, немало впечатлив своих почитателей.

«Боже, какие формы! Она настоящая?!», «Не думала, что вы такая… пышная», «Вау! Вот это декольте!», «Ну что за женщина! Просто отвал башки!» — прокомментировали обнародованный в личном блоге Орловой кадр в купальнике.

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