«Что за дива!»: Ольга Бузова в бикини устроила фотосессию с пальмами

Телеведущая Ольга Бузова улетела на один из Мальдивских островов еще в прошлом году. Девушка решила встретить Новый год на побережье океана, а также провести здесь рождественские каникулы. Кроме того, они с бойфрендом Давидом Манукяном устроили церемонию бракосочетания.

Отдых Бузовой близится к завершению, и девушка старается как можно больше впечатлений получить от лета. Она устроила романтический ужин на закате, покаталась на гидроцикле и решила сделать фотосессию под пальмами.

Фотографий на фоне бирюзовых мальдивских пейзажей у девушки накопилось множество. Теперь Бузова позировала в бикини под пальмами. И решила поэкспериментировать с цветом, запечатлевшись в черно-белом и красочном вариантах.

«На всех фото хороша», «Как всегда шикарна», «Первая круче. Люблю ч/б», «Обе», «Что за дива!», «Не важно цветное или черно белое ты прекрасна», — считают фолловеры.

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