«Обожаю «чебурашки»: 52-летняя Валерия выгуляла бежевое пальто и кепи в тон

Артистка всегда старается выглядеть элегантно и молодо. И у нее это получается.

Певица Валерия в свои 52 года выглядит очень молодо. Звезда старается выбирать наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру, а также визуально убавляют возраст. И, по мнению многих стилистов, у нее это прекрасно получается.

Валерия тщательно следит за модой и знает, что сейчас на пике популярности шубы из экомеха или пальто-«чебурашки». И признается: «Обожаю «чебурашки», ношу их с удовольствием».

Но в этот раз красавица выбрала шерстяное пальто – она отправилась на прогулку в стильном бежевом аутфите, выбрав в качестве головного убора кепи в тон. Кроме того, в одном цвете выдержаны и сумочка, и обувь певицы.

К слову, Валерия не так давно впервые стала бабушкой. У младшего сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы 1 января появилась дочка, которую назвали Селин.

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