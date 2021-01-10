«Ковбойская вечеринка»: Бондарчук в рубашке с бахромой, чиносах и сапогах-казаках позировала у елочки

52-летняя модель, светская львица Светлана Бондарчук встретила с мужем Новый год в деревне. Звезда обожает тематические мероприятия и стилизованные вечеринки, поэтому минувшие зимние праздники провела в русско-народном стиле.

Более того, к столичной публике присоединился местный – символ наступившего 2021-го года бык, точнее, еще теленок. И Бондарчук не упустила возможности, чтобы подружиться с ним.

С окончанием новогодних каникул праздничное настроение не заканчивается. И Бондарчук посетила вечеринку с стиле Дикого Запада. Наряд светская львица подобрала соответствующий – шляпу, рубашку с бахромой, чиносы и сапоги-казаки.

«Ковбойская вечеринка», — подписала снимок звезда.

Бондарчук позировала на фоне наряженной елочки. Подписчикам идея наряда понравилась, и они поспешили оценить аутфит любимицы:

«Очень классный образ получился», «Какая вы красивая красивая», «Какая же вы стройняшечка», «Звезда!», «Образ – супер!», «Светочка, вы такая красивая и очень нежная», — пишут люди.

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