«Не меняюсь только я»: Самойлова повторила фото своей семьи спустя несколько лет

Модель одела детей и мужа в том же стиле и продублировала сюжет.

Оксана Самойлова с тремя дочерьми, сыном и мужем Джиганом в настоящий момент отдыхает в Дубае. Компанию им составил Тимати со своим наследником.

Любопытно, что буквально несколько недель назад счастливое семейство нежилось под лучами солнца на Мальдивах. И с ними также отдыхал рэпер, но с дочкой и мамой.

В Арабских Эмиратах Оксана Самойлова нарядила на прогулку всю семью в одном стиле, выбрав наряды исключительно черного цвета. Как оказалось, этот снимок является практически копией того, что семья сделала в 2018-м году в Майами.

«Кто подписан на меня так давно и помнит: у меня была такая фотка с крошечной Майей на руках? Это, кстати, была одна из моих любимейших фоток. Теперь нас стало больше, и у меня на руках крошечный Давидик и уже очень повзрослевшие девочки. Не меняюсь только я, кажется», — подписала она фото в total black look, обнародовав его в личном блоге.

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