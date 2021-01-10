«Просто какая-то нереалка!»: Муцениеце в шубке с длинным ворсом и высоких ботфортах покрасовалась на селфи

Многие звезды шоу-бизнеса проводят новогодние каникулы заграницей. Выбор небольшой, но тем не менее – Мальдивы, Бали и Дубай так или иначе в праздники предпочли большинство знаменитых путешественников. А вот актриса Агата Муцениеце отдохнуть не успела – девушка усиленно работает от темна до темна, и делится с подписчиками в Instagram кадрами со съемочной площадки.

Накануне съемки проходили на улице. И бывшая жена Прилучного облачилась в высокие ботфорты и рыжую шубку с длинным ворсом. На голове красовалась шапка-ушанка в тон.

«Я просто какая-то нереалка!», — покрутилась перед зеркалом Муцениеце, показывая свой аутфит.

Для роли в новом проекте Муцениеце серьезно преобразилась – она нарастила длинные локоны, которые, по наблюдению многочисленных поклонников, ей очень к лицу. Кроме того, девушка часто показывает себя в роскошных нарядах, подчеркивающих ее стройную фигуру и пышные формы. Судя по всему, актриса исполняет роль роковой красотки.

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