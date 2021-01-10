«Начинающая модель»: Утяшева на Мальдивах похвасталась подтянутой фигурой в белом бикини

Гимнастка с мужем и двумя детьми отдыхают на одном из райских островов.

35-летняя телеведущая Ляйсан Утяшева – в прошлом прославленная гимнастка, победительница и призер российских соревнований, двукратная чемпионка Европы. Хоть с большим спортом красавица давно попрощалась, но с недавних пор она занимается видеотренингом. Фигуре Утяшевой может позавидовать любая ровесница, и девушка лишний раз это доказала, продемонстрировав подтянутые формы в бикини на Мальдивах.

Звезда спорта отдыхает на одном из островов вместе с семьей – мужем Павлом Волей и двумя детьми – 7-летним Робертом и 5-летней Софией. Звезды накануне устроили фотосессию на побережье океана, и Утяшева решила выгулять все свои купальники – монокини и бикини.

«Легендарный фотограф @pavelvolyaofficial и начинающая модель, Ляйсан Утяшева, представляют серию купальников. Ваш выбор?» — предложила проголосовать гимнастка.

Среди всех моделей купальников наиболее сильно приглянулся фанатам белый, состоящий из топа-бандо и мини-бикини.

«Ноги, очень длинные ноги», «Спортивная фигура. Ее сразу видно!», «Во всех нарядах хороша», «Шикарная фотосессия», «Синий и белый огонь! очень идет», «Ай да умничка, ай да красотка», «купальники все огонь, сказать что модель шикарна — ничего не сказать!» — пишут в комментариях.

Нашлось во время фотосессии и место юмору – Павел Воля позировал на камеру «в шпагате», точнее, делал вид, что это – его безупречная растяжка.

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