«А ведь многодетная мамочка!»: Банщикова в купальнике-бандо восхитила идеальным телом поклонников

Анна Банщикова решила провести рождественские каникулы в Майами. Вместе с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, двумя сыновьями Михаилом и Александром, а также дочкой Машей она остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Атлантического океана.

Стоимость номеров в сутки здесь варьируется от 65 тысяч до 500 тысяч рублей, в зависимости от уровня комфортности. В гостинице есть свой спа-центр, фитнес-зал, большой открытый бассейн, ресторан.

«Марии здесь определенно нравится», — поделилась со своими фолловерами Анна.

Да и самой звезде сериала «Ищейка» южноамериканский отдых пришелся явно по вкусу. Новый день в отпуске она начала с публикации в Instagram, запечатлевшись в черном купальнике-бандо на побережье с коктейлем в руке.

«Когда утро действительно доброе!» — подписала она кадр.

«Какая красавица», «Богиня», «Стройняшка!», «Фигурка – отпад», «Прекрасное утро! Чудесное море! Красивая Анна! А ведь она многодетная мамочка! Молодец! Любуемся!», «Ого! Дас ист фантастиш!» — восхитились поклонники.

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