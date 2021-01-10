«Нереально теплая»: Пелагея предстала в новой шубе-чебурашке шоколадного оттенка с двухцветным воротником

Певица Пелагея поддержала тренд на экомех и приобрела шубу-чебурашку, поспешив похвастаться в личном блоге новинкой.
Звезда выбрала двубортную прямую модель с накладными карманами шоколадного оттенка с воротником цвета маренго и окантовкой тона восточных специй.
«Нереально мягкая и теплая чебурашка», — прокомментировала свой выбор артистка.
Шубку звезда примерила с джинсами из вареного денима и серым укороченным джемпером крупной вязки.
Ранее мы писали о дочери Пелагеи Таисии, которая на Рождество встретилась со своим папой Иваном Телегиным в одном из заведений Москвы. Судя по всему, родители малышки пришли к консенсусу в воспитании дочки.