«Три самых счастливых года»: Тарасов нежно поздравил Костенко с годовщиной свадьбы

Футболист опубликовал в микроблоге трогательное фото с любимой.

33-летний футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена, 26-летняя модель Анастасия Костенко, вместе уже ровно три года. Спортсмен первым поспешил поздравить любимую с годовщиной, и нежно обратился к ней в микроблоге:

«Три самых счастливых года. Дальше только лучше! Поздравляю, родная», — написал Тарасов.

Футболист разместил совместный роскошный снимок, на котором нежно прижимает любимую к себе. Поклонники поспешили поздравить влюбленных:

«Шикарная пара», «Настя, на Джоли в молодости стала похожа. Прекрасная семья», «Какая она красивая!», «А,говорят что третья жена от Бога, счастья вам и вашей всей большой семье!!!», «Красивые», «Берегите семью», — пишут фолловеры.

В браке у Костенко и Тарасова родилось двое детей – двухлетняя Милана и 11-месячная Ева. Кроме того, у футболиста есть 11-летняя дочь от первой жены Оксаны Пономаренко.

Смотрите также