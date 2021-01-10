С огоньком: Гагарина в леопардовом лифе и мини-шортах из денима зажигательно станцевала на Мальдивах

Певица с детьми отдыхает на одном из популярных островов Индийского океана.

Новогодние каникулы 33-летняя певица Полина Гагарина решила провести заграницей. Вместе с трехлетней дочкой Мией от Дмитрия Исхакова и 13-летним сыном Андреем от первого брака с актером Петром Кисловым звезда улетела частным джетом на Мальдивы.

За несколько дней отпуска певица успела приобрести мальдивский загар. Им девушка и похвасталась, опубликовав видео беззаботной танцевальной прогулки по острову.

«У детей тихий час, у мамы танцевальный», — подписала Гагарина.

Гагарина в леопардовом лифе и мини-шортах засветила стройные ноги и упругие ягодицы. Певица тщательно следит за фигурой, регулярно занимаясь спортом под пристальным наблюдением тренера.

«Шорты огонь!», «Ах какая!», «Полина фигурка огонь у вас, вы молодец», «Как можно быть такой нереально красивой», «После развода, превратилась в девушку подростка, легкая, милая, флиртующая, живая с горящими глазами», — заметили в комментариях.

Полина Гагарина накануне Нового года официально развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Который, кстати, был против, чтобы его бывшая жена полетела в отпуск вместе с их общей дочерью.

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