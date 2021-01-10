«Решила снова стать блондинкой»: Водянова показала себя с новым цветом волос

Новый год – чем не повод для новой внешности, новой стрижки или цвета волос? Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина полным составом побывала в руках парикмахера – кому-то заметнее, кому-то слегка, но каждому мастер создал новую стрижку.

Задумалась о смене имиджа и Наталья Водянова. Супермодель с мировым именем собирается перекрасить свой натуральный русый цвет в блонд. Звезда подиумов уже была белокурой, и, очевидно, затосковала по тем временам. Потому что поделилась в микроблоге своим фото и сообщила поклонникам:

«Я решила снова стать блондинкой! Или что думаете, дорогие?», — обратилась красавица к подписчикам.

В комментариях фолловеры поспешили дать обратную связь любимице. Многие отметили, что супермодели к лицу любой оттенок.

«На этом фото — просто шикарны», «Наталья, Вы прекрасны с любым цветом волос», «

Раз хочется – значит нужно», «Дааа!», «Вы прекрасны в любом цвете!», «А почему бы и нет? Пусть будет сияющий блонд», — поддержали красавицу поклонники.

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