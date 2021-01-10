«У меня полностью были сорваны связки»: Габбасова впервые рассказала, как ей далась победа в «Голосе»

Триумф 17-летней Яны Габбасовой в шоу «Голос» для многих стал неожиданностью. Впервые в истории проекта победу одержала столь юная певица, обойдя трех более опытных соперников-мужчин. Кроме того, благодаря вокалистке из Башкортостана, Полина Гагарина впервые стала наставником признанного лидера конкурса.

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Сама Яна с самого начала не верила в то, что сможет обойти всех – давала о себе знать неопытность, да и, как оказалось, девушка как назло столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время шоу.

«У меня полностью были сорваны связки, я болела. И это продолжалось на протяжении всех прямых эфиров, не только в финале. Со мной работал фониатр, мне делали вливания (лекарственных препаратов в горло), поэтому было дико сложно», — впервые рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

Габбасова призналась, что до сих пор продолжает начатое лечение, воспринимая ситуацию как испытание судьбы. Вокалистка уверена, что получила свою награду заслуженно, достойно представив команду Гагариной. Теперь, если ей предложат представлять Россию на «Евровидении», она с удовольствием согласится.

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