«Море зовет»: Марина Ким показала стройную фигуру в бикини после третьих родов

Известная телеведущая Марина Ким еще и многодетная мама. У звезды две дочери и маленький сын, который появился на свет в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что после родов прошло всего пара месяцев, 37-летняя Марина Ким уже сумела вернуться в форму.

Доказательства этого несколько часов назад появились в Instagram телеведущей. Молодая мамочка разместила два снимка, на которых позирует на одном из пляжей Дубая. Марина Ким запечатлена в полный рост в черном бикини.

«Море зовет, волна поет, а мы такие выбираем. Какое фото лучше: 1 или 2?» — спросила у поклонников телеведущая.

Те заявили, что она поставила их перед довольно сложным выбором, поскольку невероятно хороша на обоих снимках.

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Прелестная грудь, тонкая талия, длинные ноги, округлые ягодицы. Трудно поверить в то, что на фото недавно родившая третьего ребенка женщина.

«Марин, ты шикарна», «Все фото хороши!», «Супермодель и умница», «И заметьте, после троих родов», «Марина, вы, как всегда, прекрасны», — высказываются в Сети.

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