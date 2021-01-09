«Море зовет»: Марина Ким показала стройную фигуру в бикини после третьих родов

Известная телеведущая Марина Ким еще и многодетная мама. У звезды две дочери и маленький сын, который появился на свет в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что после родов прошло всего пара месяцев, 37-летняя Марина Ким уже сумела вернуться в форму.
Доказательства этого несколько часов назад появились в Instagram телеведущей. Молодая мамочка разместила два снимка, на которых позирует на одном из пляжей Дубая. Марина Ким запечатлена в полный рост в черном бикини.
«Море зовет, волна поет, а мы такие выбираем. Какое фото лучше: 1 или 2?» — спросила у поклонников телеведущая.
Те заявили, что она поставила их перед довольно сложным выбором, поскольку невероятно хороша на обоих снимках.
Прелестная грудь, тонкая талия, длинные ноги, округлые ягодицы. Трудно поверить в то, что на фото недавно родившая третьего ребенка женщина.
«Марин, ты шикарна», «Все фото хороши!», «Супермодель и умница», «И заметьте, после троих родов», «Марина, вы, как всегда, прекрасны», — высказываются в Сети.