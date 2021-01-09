«Как прекрасно»: Цымбалюк-Романовская рассказала, с кем проводит новогодние каникулы в Сочи

Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пару дней назад поделилась в Instagram прекрасным настроением, сообщив, что проводит эти дни в Сочи. Пианистка рассказала, что это Рождество стало самым чудесным в ее жизни.

Тогда она предпочла не уточнять, кто составил ей компанию во время отдыха. Теперь же Виталина раскрыла все карты, назвав людей, которые устроили ей такие вдохновляющие каникулы. По словам Цымбалюк-Романовской это ее новые друзья.

«Как прекрасно, когда можно вернуться в детство хотя бы на один день. Такой день мне подарили мои замечательные новые друзья», — поделилась пианистка.

Судя по геотегу, Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в Гаграх. Она любовалась закатом и наслаждалась звуками прекрасной песни Шарля Азнавура «Вечная любовь».

Пианистка пообещала, что в ближайшее время покажет фотографии, запечатлевшие лучшие моменты этого путешествия по побережью Черного моря. А пока разместила красивое видео, снятое на пляже. В кадре – море, закат и песня Азнавура.

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