«Это так волнительно»: Алена Ашмарина поделилась видео с выписки с двойняшками из роддома

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина второго января родила девочек-близнецов. Новорожденные малышки сделали ее самой счастливой мамой на свете. Седьмого января врачи выписали Алену и ее двойняшек Аврору и Ариану из клиники. Дома Ашмарину ждали две старшие дочери Патрисия и Алиса. Пока Алена была в роддоме, за девочками присматривали бабушка и папа младшей наследницы многодетной мамы Илья Григоренко.

больше по теме Без прически и макияжа: родившую двойню Алену Ашмарину выписали из клиники

Позже Алена Ашмарина поделилась видео со своей выписки с новорожденными дочками из роддома. Трогательные кадры, размещенные в Instagram, привели в умиление поклонников экс-участницы проекта «Дом-2».

«Это так волнительно. Моя жизнь навсегда изменилась, с появлением моих еще двух очаровательных крошечек», — написала молодая мама.

Сейчас Алена Ашмарина дома вместе со своими четырьмя дочками. Бизнесвумен, у которой собственный салон красоты, решила пока не торопиться с возвращением к делам. Алена дала понять, что какое-то время посвятит себя полностью только детям.

Смотрите также