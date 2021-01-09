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«Это так волнительно»: Алена Ашмарина поделилась видео с выписки с двойняшками из роддома

Многодетная мама призналась, что чувствует себя другим человеком.

«Это так волнительно»: Алена Ашмарина поделилась видео с выписки с двойняшками из роддома
Алена Ашмарина. Фото: instagram.com/ashmy.world/

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина второго января родила девочек-близнецов. Новорожденные малышки сделали ее самой счастливой мамой на свете. Седьмого января врачи выписали Алену и ее двойняшек Аврору и Ариану из клиники. Дома Ашмарину ждали две старшие дочери Патрисия и Алиса. Пока Алена была в роддоме, за девочками присматривали бабушка и папа младшей наследницы многодетной мамы Илья Григоренко.

Позже Алена Ашмарина поделилась видео со своей выписки с новорожденными дочками из роддома. Трогательные кадры, размещенные в Instagram, привели в умиление поклонников экс-участницы проекта «Дом-2».

«Это так волнительно. Моя жизнь навсегда изменилась, с появлением моих еще двух очаровательных крошечек», — написала молодая мама.

Сейчас Алена Ашмарина дома вместе со своими четырьмя дочками. Бизнесвумен, у которой собственный салон красоты, решила пока не торопиться с возвращением к делам. Алена дала понять, что какое-то время посвятит себя полностью только детям.

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