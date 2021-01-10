«Можно насладиться»: Мария Горбань обнажила плоский животик и стройные ножки

Актриса сфотографировалась в нижней части бикини во время принятия солнечных ванн.

Звезда сериалов и экранная жена Дмитрия Нагиева, красавица-блондинка Мария Горбань вместе со своим настоящим мужем отдыхает на Бали.

Обладательница стройной фигуры, длинных ног и идеального личика, Мария Горбань балует своих поклонников смелыми фотографиями в бикини. Звезда по несколько раз в день размещает в Instagram снимки – один роскошнее другого.

На этот раз актриса решилась на весьма смелый эксперимент. Она поделилась кадром, на котором запечатлела половину себя во время принятия солнечных ванн.

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На снимке видны только плоский и очень чувственный животик Марии Горбань, ее шикарные длинные ноги, и… голубые трусики от бикини, которые приспущены так, что кажется – сейчас будет видна интимная часть тела актрисы.

«Только перестав торопиться, жизнью можно насладиться», — подписала горячий кадр Мария Горбань.

Поклонники осыпали актрису комплиментами, назвав ее невероятно чувственной и сексуальной девушкой.

«Наверное, одни из самых шикарных ножек в мире», «Классные труселя», «Маша, ты просто прелесть», «Сексуальность фото зашкаливает», — высказываются в Сети.

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