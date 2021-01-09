«Я еще в воздушном флере»: Арзамасова не может прийти в себя после недавней свадьбы с Авербухом

Актриса призналась, что последние события ее все еще не отпускают.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова любит общаться с подписчиками Instagram на рандомные темы. Но на этот раз актриса решила изменить своей традиции. Красавица призналась, что поклонники за последнее время прислали ей очень много вопросов, на которые ей пока совершенно не хочется отвечать. По ее словам, среди них слишком много философских, а к долгим размышлениям Елизавета сейчас совершенно не готова.

Актриса дала понять, что все еще не отошла от недавних прекрасных событий в жизни. Очевидно, что Лиза Арзамасова имеет в виду свое бракосочетание с прославленным фигуристом Ильей Авербухом.

«Сейчас нет настроения совсем. Я еще в воздушном флере от многих добрых событий, еще совсем не хочется серьезничать», — поделилась девушка.

Напомним, о том, что они стали мужем и женой, Илья Авербух и Лиза Арзамасова сообщили 20 декабря. Их бракосочетание стало сюрпризом даже для друзей.

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Пара отправилась в загс в обстановке строгой секретности, не желая привлекать внимания к событию.

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