«И мне кончики подстригли»: вслед за Лизой Галкиной 71-летняя Алла Пугачева показала новую стрижку

Каждый член звездного семейства преобразился у парикмахера в рождественский вечер.

В рождественские праздники семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина поспешила навести лоск. Звезды пригласили бьюти-мастера, который навел порядок на голове у сильной половины – Гарри Галкин похвастался новой стрижкой у себя и папы.

Вслед за главой семейства и семилетним Гарри преобразились и Лиза с мамой. Пусть немного, но освежила стрижку младшая дочка Примадонны. Она показала укороченные косички, заметив, что и ей подстригли волосы. Вслед за дочкой покрутилась перед объективом 71-летняя Пугачева.

«И мне кончики подстригли, и мне», — показала новую стрижку Примадонна.

«Да, и мамочке подстригли», — подтвердил Галкин. И резюмировал: «Вот так, семья, стриженная на Рождество».

Позже Пугачева выгуляла новую стрижку в гостях у друзей – один из рождественских вечеров Примадонна с мужем провела у подруги Алины Редель, бизнесвумен и художницы, где также предстала режиссер Дарья Досталь.

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