«Павел кусает локти»: Муцениеце в мокрой майке без лифчика лишила дара речи Незлобина

Агата Муцениеце уже давно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с детьми. Однако курортная атмосфера и теплые воспоминания о проведенных там днях никак не дают покоя звезде. Да что говорить, теперь усиливается сердцебиение при мысли об отдыхе экс-жены Павла Прилучного и у многих ее поклонников.

Дело в том, что в личном блоге актриса периодически продолжает публиковать довольно жаркие кадры с райских островов, кого-то радуя ими, а кого-то и раздражая. Увы, но далеко не все фолловеры считают, что женщина с двумя детьми и одним разводом за плечами может вести себя столь свободно. Вероятно, назло этим злопыхателям и борцам за мораль артистка опубликовала в Instagram свой снимок в возле бассейна. Из одежды на Муцениеце оказались лишь трусики от мини-бикини и мокрая майка, под которой вполне очевидно не наблюдалось лифчика.

«Завалялась тут пара фоточек с отдыха. Ну ИзвинИти. Да-да, я мать, я помню», — подписала она снимок.

Одним из первых на пост звезды «Закрытой школы» отреагировал комик Александр Незлобин. «Агата. Тут люди спать собрались», — прокомментировал он смелый поступок артистки. «Спокойной ночки», — кокетливо ответила ему она.

«Красотка, еще один пример для меня, как после развода женщина только становиться лучше», «Ну мать еще и женщина в первую очередь, красивая женщина, с хорошей фигурой», «Фантастические фото, красавица, фигура обалденная, все мужчины ваши!», «И Павел кусает локти», — бурно отреагировали на кадр фолловеры.

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