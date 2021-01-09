«Опять что-то новое»: Максим Матвеев перекрасил волосы в розовый цвет

Известный артист Максим Матвеев решил поэкспериментировать со своим образом. Звезда сериала «Триггер» разместил в Instagram селфи, на котором выглядит довольно необычно. Супруг Елизаветы Боярской сделал стрижку «под ежик» и перекрасил волосы в розовый цвет.

Максим Матвеев уточнил, что в таком виде он отправляется на отдых, правда, пока не сообщил, в какой именно стране намерен провести отпуск.

«Пора на отдых… Очевидно – пора», — подписал свое фото в Instagram актер.

Подписчики Максима Матвеева пришли в восторг, заявив, что он в любом образе выглядит прекрасно и органично.

«Это опять что-то новое», «Просто лучший», «Очень круто», «Красавчик», «Нас ждет что-то очень сильно интересное», — предполагают фолловеры артиста.

Напомним, на днях Максим Матвеев показал, как изучает сценарий второго сезона сериала «Триггер».

Премьера первого сезона состоялась почти год назад на Первом канале, фильм имел оглушительный успех. Авторы картины пообещали зрителям продолжение. Сейчас идет работа над созданием новых серий фильма «Триггер», который выйдет на экран в наступившем году.

Смотрите также