«Какой загарчик!»: Бузова в мини-бикини цвета морской волны похвасталась бронзовым телом на Мальдивах

Девушка с прошлого года отдыхает на райском курорте с бойфрендом.

На Мальдивы Ольга Бузова и Давид Манукян улетели накануне Нового года. И главный зимний праздник они отметили на острове. Ежедневно девушка радует фанатов яркими фотографиями с отдыха, на которых позирует в купальнике. И на этот раз показала себя в новом бикини.

«Сколько раз была на Мальдивах, и каждый раз наслаждаюсь и восхищаюсь этими цветами и красками природы», — пишет Бузова.

Очередной снимок бузовой в мини-бикини цвета морской волны привел в восторг фолловеров. Поклонники поющей телеведущей отметили, как сильно загорела их любимица. Бронзовый оттенок кожи на фоне бирюзовой воды океана выглядит, по их мнению, просто невероятно.

«Какой загарчик! Красотка!», «Ой,какая вы уже черная», «Шоколадка!», «Ты прекрасна», «Какая ты красавица Оль! Будь счастлива моя хорошая! Обожаю тебя», «Сногсшибательная красотка», «Краски природы, действительно, волшебные», — пишут фанаты.

Кстати, накануне Бузова и Манукян провели местную церемонию бракосочетания. Юридической силы она не имеет, но можно считать, что теперь телеведущая – замужняя девушка.

Смотрите также