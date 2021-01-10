Контрастное мини: Брежнева похвасталась польским платьем-цветком за 150 тысяч рублей

Звезда призналась, что давно красиво не наряжалась.

Вера Брежнева, как и большинство российских артистов, не может гордиться активной работой и гастролями в ушедшем 2020-м году. Однако, благодаря этому непростому периоду, артистка научилась ценить маленькие радости, которые раньше не замечала. Например, простое женское счастье примерить красивый наряд и сделать в нем фото на память.

«Последний год я редко надевала платья… может, поэтому радовалась им», — написала она в личном блоге, украсив пост снимком в черно-белом платье-цветке польской марки Magda Butrym.

Модель мини была выполнена из двух контрастных оттенков: черного и белого. И имитировала собой распустившийся бутон розы на одной тонкой бретельке. Стоит такой наряд в интернет-магазинах от 120 до 150 тысяч рублей.

«Верочка, в этом платье вы словно нежная роза», «Очаровательная королева», «Фея цветов», «Воплощение женственности», «Идеальная женщина», «Фигурка просто точеная», «Глядя на вас в этом платье, чувствую приближение весны», — прокомментировали снимок фолловеры Брежневой.

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