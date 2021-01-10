Волочкова отдыхает: Утяшева на мальдивском пляже показала мужа в шпагате

Многие звезды устроили в новогодние каникулы себе мини-отпуск и отправились в жаркие страны, чтобы понежиться на солнышке. Например, актриса Марина Кравец с мужем и дочкой отдыхают в Дубае, Мария Горбань с супругом – на Бали. А Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми выбрали Мальдивы.

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На райском острове пара наслаждается роскошными закатами. Уже не один раз Утяшева хвасталась поклонникам в микроблоге, какие краски рисует местная природа на горизонте в моменты закатного солнца. И именно в вечернее время звезды решили устроить фотосессию. Помимо фото в купальниках Утяшева похвасталась растяжкой мужа.

«Долгожданный шпагат от маэстро», — подписала фото Утяшева.

На мальдивском берегу Павел Воля расположился так, что на первый взгляд может показаться – шоумен действительно в шпагате. Однако, при более пристальном рассмотрении становится очевидно, что это – ноги его жены. Тем не менее, подписчики оценили шутку:

«Шпагат от маэстро подозрительный», «Суперский шпагат», «Шпагат изумительный», «Волочкова отдыхает со своим шпагатом», «А почему стопы не тянем?», «Шпагат 5 баллов!», — пишут в комментариях.

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