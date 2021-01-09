«Отпраздновали Рождество!»: Пугачева в стриженой шубе цвета маренго отметилась у подруги

Примадонна на зимних каникулах обычно навещает своих старых друзей.

Алла Пугачева, в отличие от многих отечественных звезд, в новогодние каникулы отказалась от отдыха в жарких странах. И посвятила эти дни встречам с близкими друзьями.

Вместе с мужем Максимом Галкиным она наведалась в гости к своей подруге адвокату Иде Достман, где также побывал ее давнишний друг и коллега Александр Буйнов.

Кроме того, Примадонна посетила свою верную подругу Алину Редель, бизнесвумен и художницу, где также предстала режиссер Дарья Досталь. Приятельница народной артистки поделилась кадрами теплой встречи в личном блоге.

«Отпраздновали Рождество! Всем здоровья, благости, любви!» — подписала она фото.

Алла Борисовна при этом запечатлелась в натуральной шубке из стриженого меха цвета маренго, примерив с ней полусапожки на шнуровке. Акцент певица в своем образе поставила на сумочке, выбрав мерцающий экземпляр золотого оттенка.

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