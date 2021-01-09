Мехонцев объяснил, почему ушел с концерта Моргенштерна спустя минуту после начала выступления

Как отметил спортсмен, жена убедила его остаться в зале после боксерского турнира.

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в эфире канала «Матч-ТВ» объяснил, почему ушел с концерта рэпера Моргенштерна спустя минуту после начала его выступления. Музыкант выступил после окончания боксерского турнира в Сочи, где присутствовал спортсмен.

По словам боксера, когда ринг разобрали, то он хотел уйти домой, но жена убедила его остаться. При этом Мехонцев сказал жене, что рэпер обычно приветствует всех, когда выходит в зал: «Привет, ублюдки». Супруга, впрочем, настояла остаться на концерте.

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Как отметил Мехонцев, первые минуты «все было нормально», а потом со сцены он услышал сплошной мат.

«И потом началась такая песня… Прошло, наверное, полминуты или минута, я говорю: «Встаем, уходим». Я пошел умылся, пришел в себя, поехал домой. Голова немного болит». Егор Мехонцев

Моргенштерн сегодня одна из самых популярных персон в мире шоу-бизнеса. На его концертах всегда аншлаги. При этом его личность и творчество вызывает крайне неоднозначную реакцию среди известных исполнителей.

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