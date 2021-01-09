«Просто мегаочаровательна»: Родион Газманов поделился редким фото с мамой

Сын известного композитора и исполнителя Олега Газманова Родион как-то рассказывал, что его мама Ирина Павловна не любит фотографироваться, и поэтому в семейном фотоальбоме есть только архивные снимки женщины.

Но в новогодние каникулы Родиону Газманову удалось уговорить Ирину Павловну сделать новое, совместное с ним фото. Музыкант пригласил маму в один из столичных театров, в фойе которого и было сделано селфи, появившееся накануне в Instagram Родиона Газманова.

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Очаровательная блондинка с короткой стильной стрижкой и милой улыбкой смотрит в кадр.

«Устроили театральный вечер с моей прекрасной Ириной Газмановой», — подписал снимок с мамой молодой человек.

Поклонники пришли в восторг от того, как замечательно, свежо и молодо выглядит экс-супруга Олега Газманова.

«Родион, мама у тебя замечательная и красивая. Вы молодцы! Хорошего вам вечера», «У красивой мамы — красивый сын! Хороших вам впечатлений», «Родион, мама просто мегаочаровательна», — высказываются в Сети.

Напомним, Ирина Павловна Газманова была первой женой музыканта Олега Газманова. Он оставил ее ради своей новой любви, Марины Муравьевой. Известно, что Ирина Газманова тяжело пережила развод с мужем, она закрылась ото всех и много лет не появлялась на публике.

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