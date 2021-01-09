«Люблю прикосновения»: Брежнева поделилась пикантным фото в распахнутом на груди халате

Певица призналась, что очень скучает по солнечному теплу и свету.

Вера Брежнева обнародовала в личном блоге эффектный кадр, который она, видимо, сделала выйдя из душа или после приема теплой ванны.

Блондинка сделала селфи в банном махровом халатике, распахнутом в области груди и обнажающим эффектную зону декольте. На лице артистки не было видно макияжа, однако снимок получился довольно милым, что сразу же заметили пользователи Сети.

«Вау! Какая горячая женщина!», «Вызовите пожарных, я весь в огне!», «Боже, что за томный взгляд», «Вера, выходи за меня замуж», «Девочка — золотистые косы! Ты наша Солнечная батарейка!», «Роскошная», «Наша солнечная богиня», — обозначились под фото фолловеры.

Сама же блондинка не удовлетворилась одним лишь игривым снимком, написав под ним еще и кокетливый текст. «Я всегда ему рада… всегда хочу его… всегда очень его жду… люблю его ласковые прикосновения… и зимой особенно по нему скучаю…. СОЛНЦЕ. Мне кажется, что я Солнечная батарейка», — можно прочитать в Instagram звезды.

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